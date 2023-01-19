رئيس وزراء تايوان يعلن استقالة حكومته

قدم رئيس الوزراء التايواني سو تسينج-تشانغ استقالته مع استقالة حكومته إلى الرئيسة تساي إنغ-ون اليوم الخميس قبل تعديل وزاري كان متوقعا على نطاق واسع، إلا أنه لم تتوفر حتى الآن تفاصيل عن المرشح لخلافته.

يأتي تنحي سو في أعقاب الهزيمة التي مُني بها الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني، كما يأتي في وقت تستعد فيه تايوان لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أوائل 2024.

وستضطلع الحكومة الجديدة بالمهام حتى تتولى أخرى المسؤولية العام المقبل.

وفي منشور على صفحته بفيسبوك، قال سو إنه طلب من تساي تعيين حكومة جديدة حتى يتسنى لها اختيار وجوه جديدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء لو بينج-تشينج، في بيان منفصل، إن سو وأعضاء حكومته سيتركون مناصبهم فعليا بمجرد إعلان تساي عن بدلاء لهم.

وسبق أن قدم سو (75 عاما) استقالته بعد خسارة انتخابات نوفمبر تشرين الثاني، إلا أن تساي طلبت منه البقاء.