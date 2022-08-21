الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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رئيس وزراء سنغافورة: التوتر الجيوسياسي العالمي يؤثر على أمن آسيا والهادي

منذ 7 دقائق
رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج

رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج

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قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، الأحد، إن التوتر بين الولايات المتحدة والصين وحرب روسيا في أوكرانيا تؤثر على الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتابع قائلا “يمكننا أن نتوقع المزيد من الخلافات الجيوسياسية في منطقة آسيا والهادي” مضيفا أن سنغافورة ستبذل ما في وسعها لتجنب الانجرار إلى “خصومة القوى الكبرى”.

وقال إن العلاقات الأمريكية-الصينية المتدهورة تجعل من “المستحيل تقريبا” العمل المشترك على حل مشكلات عالمية عاجلة مثل التغير المناخي والأمراض الوبائية ومنع الانتشار النووي.

ووصل حاكم ولاية إنديانا الأمريكية إلى تايبه اليوم الأحد ليصبح بذلك أحدث مسؤول أمريكي يزور تايوان متحديا ضغوط الصين التي ترفض مثل تلك الزيارات.

وتعتبر الصين أن تايوان، المحكومة ديمقراطيا، جزء من أراضيها على الرغم من اعتراضات قوية من حكومة تايبه. وأجرت الصين مناورات حربية وتدريبات عسكرية قرب الجزيرة منذ زارتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ليومين هذا الشهر.

وفي الأسبوع الماضي، زارت مجموعة ثانية من النواب الأمريكيين تايوان.

وكتب الحاكم إريك هولكوم في تغريدة أنه سيزور أيضا كوريا الجنوبية بينما قال مكتب الرئاسة التايوانية إنه سيلتقي بالرئيسة تساي إينج-وين صباح الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

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