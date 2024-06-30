رئيس وزراء فرنسا يناشد: لا يجب أن يذهب أي صوت لليمين المتطرف

قال غابرييل أتال رئيس وزراء فرنسا (الأحد 30-6-2024) أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يجب ألا يحصل على أي صوت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية وذلك بعد أن بدا أن الحزب في طريقه للفوز بالجولة الأولى.

وقال بعد أن جاء معسكره هو والرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثالث، وبفارق كبير، في الجولة الأولى “يجب ألا يذهب ولا حتى صوت واحد للتجمع الوطني… يجب منعه من الحصول على تكون له الأغلبية المطلقة”.

وفي اول تعليق دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأحد الى “تحالف ديموقراطي وجمهوري واسع” في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في مواجهة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بعد تصدره نتائج الدورة الأولى.

وقال ماكرون في تصريح مكتوب إن “المشاركة الكبيرة في الدورة الاولى (…) تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة الى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي”، مضيفا “في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع (يكون) بوضوح ديموقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية”.

بدورها، علنت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن ان “معسكر ماكرون تم محوه عمليا”.

وقالت لوبن التي انتخبت نائبة عن دائرتها في شمال البلاد إن الفرنسيين اظهروا “ارادتهم لطي صفحة سبعة أعوام من حكم الازدراء والتآكل” للرئيس ايمانويل ماكرون، داعية الفرنسيين الى منح حزبها التجمع الوطني “الغالبية المطلقة”.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسستا إبسوس وإلاب للتلفزيون الفرنسي أن نسبة المشاركة النهائية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية تراوحت بين 67.5 بالمئة و69.5 بالمئة.

وقال ماتيو غالارد مدير الأبحاث لدى إبسوس فرنسا إن التقديرات تشير إلى أن إقبال الناخبين الفرنسيين في الجولة الأولى من الانتخابات هو الأعلى منذ عام 1986.