الخميس 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 30 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس وزراء فلسطين: لا يمكن الحديث عن حل مجتزأ لقطاع غزة أو الضفة الغربية

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

A A A
طباعة المقال

أشار رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية إلى أنه لا يمكن الحديث عن حل مجتزأ لقطاع غزة أو الضفة الغربية، ودعا لتشكيل جبهة دولية لتحقيق حل الدولتين عبر جدول زمني محدد.

وأضاف اشتية في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقامته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) في بيروت “نريد جبهة دولية نحو تحقيق حل الدولتين، عبر جدول زمني لإنهاء الاحتلال على أراضي دولة فلسطين”.

حل شامل متكامل

كما أكد رئيس الوزراء أنه “لا يمكن الحديث عن حل مجتزأ لغزة أو للضفة، الحل يجب أن يكون شاملا متكاملا يشمل غزة والضفة بما فيها القدس وحق العودة للاجئين”.

وجدد اشتية التأكيد على رفض التهجير القسري في غزة، وقال “اليوم نقول لا للتهجير القسري لأبنائنا من قطاع غزة ولا للاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من قطاع غزة ولا لخلق مناطق عازلة في قطاع غزة سواء كان في شماله أو شرقه”.

كذلك دعا إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وتحميل إسرائيل “كدولة احتلال” مسؤولية توصيل المساعدات الإنسانية وفتح جميع المعابر للقطاع.

    المزيد من أخبار العالم

    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    بعد انسحابهم من معركة غزة.. جنود إسرائيليون: لقد تعرضنا لنيران "جهنمية"
    جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة - رويترز
    غزة تحت النار
    جيش الاحتلال يقر خططا لاستئناف الهجوم البري على غزة
    وليم بيرنز مدير الـ CIA
    غزة تحت النار
    هدن ومن ثم هدن.. حتى تنضج طبخة الـ "CIA"!

    الأكثر قراءة

    جو بايدن
    غزة تحت النار
    بايدن: هذا ما تريده حماس.. ولا يمكننا فعل ذلك!
    آثار الدمار في غزة
    غزة تحت النار
    صفقة كبيرة "مرتقبة" في غزة.. صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    "فرقة تتمرد".. بلبلة غير مسبوقة داخل الجيش الإسرائيلي!