رئيس وزراء كمبوديا يبدأ حملته الانتخابية.. ولكن!

بدأ رئيس الوزراء الكمبودي هون سين السبت حملة حزبه الحاكم لخوض الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري، وهي انتخابات وصفها منتقدون بأنها صورية بعد منع حزب المعارضة الرئيسي من الترشح.

وتحدث الرجل القوي البالغ من العمر 70 عاما، والذي حكم الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ويبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة لمدة أربعة عقود، أمام حشد في العاصمة فنومبينه. ووقف بجانبه ابنه هون مانيت المرشح أيضا في الانتخابات، والمتوقع على نطاق واسع أن يخلفه.

وقال هون سين إن حزب الشعب الكمبودي بزعامته حقق السلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وعزز الديمقراطية واحترم الحقوق والحريات.

لكنه قال أيضا إنه سيتم إخماد أي محاولات للتحريض على “الاضطرابات الاجتماعية” أو التمرد.

وبخلاف حزب الشعب الكمبودي، لن يخوض الانتخابات، التي ستجرى في 23 يوليو\تموز، إلا الأحزاب الصغيرة التي لا تحظى سوى بالقليل من التمويل والشعبية.

وتم حل حزب المعارضة الرئيسي في عام 2017 بسبب محاولة انقلاب مزعومة، وسُجن العشرات من أعضائه. ومنعت السلطات في مايو\أيار تشكيل حزب ممن تبقى من أعضائه بسبب تناقض في الوثائق.

كما أمر هون سين البرلمان في الآونة الأخيرة بمراجعة القانون بحيث يُمنع أي شخص لا يدلي بصوته من خوض أي انتخابات مستقبلية.