رئيس وزراء كندا يعتذر بعد إشادة رئيس البرلمان السابق بمحارب نازي

اعتذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأربعاء، بعد إشادة الرئيس السابق لمجلس العموم الكندي بأحد قدامى المحاربين النازيين خلال جلسة حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكر ترودو للصحفيين “كان هذا خطأ أحرج البرلمان وكندا بشدة”، قائلا إنه سيقف قريبا في مجلس العموم ليقدم اعتذار البرلمان بشكل رسمي عما حدث.

أعلن رئيس مجلس العموم (البرلمان) في كندا، أنتوني روتا، الثلاثاء، استقالته من منصبه بعد أن وصف العجوز ياروسلاف هونكا، وهو مُقاتل أوكراني حارب في صفوف النازيين الألمان في الحرب العالمية الثانية، بأنه “بطل”، وفق ما أوردت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب الصحيفة، أطلق روتا وصفه على العجوز هونكا البالغ من العمر 98 عامًا، خلال جلسة خاصة عُقدت في البرلمان الكندي يوم الجمعة الماضي، بعد دعوة المقاتل الأوكراني على شرف زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البرلمان الكندي.