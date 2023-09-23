رئيس وزراء ماليزيا: على الصين وتايوان تجنب "الاستفزازات غير الضرورية"

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن الصين قدمت تطمينات بأنها ستواصل التفاوض مع دول جنوب شرق آسيا حول مزاعم السيادة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وتتجنب الأفعال التي تهدد بالتصعيد.

وذكر أنور خلال حديثه مع سي.إن.إن في مقابلة بُثت السبت أن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قدم له تطمينات بعد أن أصدرت بكين خريطة (خط القطاعات العشرة) الشهر الماضي ومن خلالها بدا أن الصين توسع مطالبها بالسيادة في المياه المتنازع عليها.

ورفضت ماليزيا وعدة دول أخرى بجنوب شرق آسيا الخريطة.

وقال أنور إن لي كان “واضحا وقاطعا” في قوله إن الصين ستواصل التفاوض ولن “تمارس أي فعل من شأنه أن يفجر أو يسبب خلافا مع زملائنا وأصدقائنا في المنطقة”.

وأضاف أنور لكريستيان أمانبور صحفية سي.إن.إن “كان ذلك مطمئنا للغاية”.

وتابع أنور أن ماليزيا لا تزال تشعر بالقلق من تصعيد التوترات مع سعي الصين إلى تأكيد مطالبها بالسيادة على تايوان، مضيفا أن الجانبين بحاجة إلى تجنب “الاستفزازات غير الضرورية” التي يمكن أن تؤثر على المنطقة.