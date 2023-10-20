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رئيس وزراء ماليزيا يقترح اتفاقية تجارة حرة بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي

منذ 60 دقيقة
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم

رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم (رويترز)

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قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم (الجمعة 20-10-2023) إن بلاده تقترح إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي.

وأضاف في كلمة ألقاها في قمة الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي في السعودية اليوم الجمعة أن مثل هذا الاتفاق سيكون الأول من نوعه بين آسيان ودول الخليج.

وقال “هذه الاتفاقية ضرورية لتعزيز النمو التدريجي والشامل والمستدام خاصة أننا نتعافى من جائحة كوفيد-19 ونواجه حالة من الغموض الجيوسياسي”.

وتسعى آسيان منذ سنوات إلى تحقيق التكامل بين اقتصاداتها التي تبلغ قيمتها مجتمعة نحو 2.3 تريليون دولار من خلال التجارة والاستثمار والمعايير المتوافقة والإجراءات الجمركية. وتضم الرابطة عشر دول يتجاوز عدد سكانها 600 مليون نسمة.

ومع ذلك، طال أمد جهود إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة، مع سعي دول أعضاء تعتمد اقتصاداتها على الصادرات منفردة لتعزيز وصولها إلى أسواقها الرئيسية بمعزل عن الرابطة.

ورابطة آسيان جزء من الشراكة الاقتصادية للتعاون الإقليمي (آر.سي.إي.بي) إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

    المصدر :
  • رويترز

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