الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 31 أكتوبر 2023 |
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رئيس وزراء مصر: تهديد بلادنا عبر التاريخ أتى من منطقة سيناء

منذ 24 دقيقة
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

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أكد رئيس الوزراء المصري مصظفى مدبولي أن تهديد بلاده ومحاولة النيل منها عبر التاريخ أتى من منطقة سيناء.

وأضاف في كلمة من شمال سيناء اليوم الثلاثاء، أن مصر مستعدة لبذل ملايين الأرواح كيلا يقترب أحد من أي ذرة رمل بهذه المنطقة.

كذلك أوضح رئيس الوزراء المصري أن بلاده لن تسمح أبدا أن يُفرض عليها أي وضع ولن يسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابها.

في موازاة ذلك قال قائد الجيش الثاني الميداني المصري إنهم يحافظون على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي على الاتجاه الشمالي الشرقي.

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