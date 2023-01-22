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رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد يكشف أولويات الحكومة

منذ 58 دقيقة
كريس هيبكنز

كريس هيبكنز

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قال رئيس الوزراء النيوزيلندي الجديد كريس هيبكنز، الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي)، إن حكومته “ستسارع” في إعادة ترتيب الأولويات والنظر فيما إذا كانت السياسات الحالية بحاجة إلى تقليص.

وظهر هيبكينز اليوم في عدد من وسائل الإعلام النيوزيلندية بعد أن اختُير أمس ليحل محل جاسيندا أرديرن زعيما لحزب العمال، مما يجعله رئيس الوزراء الجديد في البلاد.

وقال هيبكنز لبرنامج (بريكفاست) على تلفزيون (تي.في.إن.زد) إن الحكومة ستعيد التركيز على “القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطن العادي” في نيوزيلندا، ومنها التضخم، كما ستبحث الحد من سياسات أخرى، دون الخوض في التفاصيل.

وقال هيبكنز لبرنامج (إيه.إم شو)، وهو برنامج صباحي آخر، “سنمضي سريعا في كل هذه القضايا… في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ستلاحظون قدرا كبيرا من الوضوح بشأن إعادة تحديد الأولويات”.

وأضاف “أنا متفائل حقا، لقد تلقيت قدرا هائلا من الدعم. وأعتقد بأن نيوزيلندا تمنحني (فرصة) عادلة”.

ومن المتوقع أن يؤدي هيبكنز اليمين رئيسا للوزراء يوم الأربعاء بعد استقالة أرديرن رسميا وبشكل مفاجئ يوم الخميس، قائلة إنها لم تعد قادرة على مواصلة قيادة البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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