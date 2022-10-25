رئيس وكالة الطاقة الدولية: العالم لا يزال يحتاج إلى النفط الروسي

أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية “فاتح بيرول” إلى أنّ شحّ أسواق الغاز الطبيعي المسال في أنحاء العالم، وخفض كبار منتجي النفط الإمدادات وضع العالم في خضم “أول أزمة طاقة عالمية حقيقية”.

وفي مؤتمر بأسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة، أكّد أنّ العالم لا يزال بحاجة إلى النفط الروسي، وأنه لا تزال هناك تفاصيل عديدة يتعين الانتهاء منها في ما يتعلق بوضع سقف لسعر النفط الروسي، لافتًا إلى أن زيادة واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال وسط أزمة أوكرانيا وانتعاش محتمل في طلب الصين على الوقود سيزيدان من شح السوق، التي لن يدخلها سوى 20 مليار متر مكعب العام المقبل.

في الوقت نفسه، شدّد بيرول على أن القرار الأخير الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في ما يعرف باسم أوبك+، بخفض مليوني برميل يوميا لهو قرار “محفوف بالمخاطر”، بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على النفط بنحو مليوني برميل يوميا هذا العام.

وقال “القرار محفوف بالمخاطر بشكل خاص، لأن العديد من الاقتصادات حول العالم على شفا الركود، وإذا كنا نتحدث عن الركود العالمي… فإنني أجد هذا القرار مؤسفًا حقا”.

لكنّ بيرول قال أيضا إن أزمة الطاقة الحالية يمكن أن تكون نقطة تحول في تاريخها لتسريع مصادرها النظيفة وتشكيل نظام طاقة مستدام وآمن، مشيرًا الى أنّ “أمن الطاقة هو المحرك الأول (لانتقال الطاقة)”، إذ ترى البلدان تقنيات الطاقة ومصادرها المتجددة حلًا للأزمة”.