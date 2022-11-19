رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية: أملنا كبير في إنهاء النظام الإيراني

عبرت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطت بنيران القوات الإيرانية مطلع عام 2020 (السبت 19-11-2022)، عن دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني في وجه قمع النظام الحالي.

وأشار المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، في مؤتمر الأمن الدولي بمدينة هاليفاكس الكندية إلى أن “الفارق هذه المرة عن الاحتجاجات السابقة أن هناك أملا كبيرا في إنهاء نظام الجمهورية الإسلامية”.

وعقد مؤتمر الأمن الدولي في هاليفاكس اجتماعا، اليوم السبت، سلط فيه الضوء على الانتفاضة الشعبية في إيران واستضاف الصحافية الإيرانية مسيح علي نجاد، وحامد إسماعيليون، والفنانة والناشطة نازنين أفشين جم، لإلقاء كلمات أمام المؤتمر.

وردا على انتقاد أحد الحاضرين لحملة إغلاق السفارات الإيرانية الذي يؤدي إلى “عزلة إيران أكثر” على حد تعبيره، قال إسماعيليون: “هل ترى تغييرا في سلوك النظام الإيراني الآن في حال فتح سفاراتها؟”.

وأشار إسماعيليون إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية، ثم قتل الشابة مهسا أميني، والطفل كيان بيرفلك. وقال إن “النظام الإيراني لا يفهم اللغة الدبلوماسية، وقادته ليسوا ممثلين طبيعيين في مجال الدبلوماسية”.

وأضاف: “النظام الإيراني مافيا تدير البلاد وعليكم تصديق ذلك”.

كما أشار إسماعيليون إلى موقف الحكومات الغربية إزاء الاحتجاجات في إيران، وقال: “عندما يتم الحديث عن الاتفاق النووي، يتم تجاهل جميع الدماء التي أريقت”.

وحول الانتفاضة الشعبية للإيرانيين التي اندلعت حول شعار “المرأة والحياة والحرية”، أضاف المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية: “هذه المرة ليست هناك أية آيديولوجيا وراء هذه الثورة. أعتقد أننا سنمضي للنهاية هذه المرة. أسمع من الناس كل يوم أن هذه المرة فيها أمل كبير. الأمل في نهاية نظام الجمهورية الإسلامية”.