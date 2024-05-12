الأحد 4 ذو القعدة 1445 ﻫ - 12 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رابطة إعلامية بريطانية تحذر أبل من خطط حظر الإعلانات

منذ 15 دقيقة
شعار شركة أبل

شعار شركة أبل

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد 12 أيار/مايو 2024، إن رابطة (نيوز ميديا أسوسيشن) البريطانية حذرت شركة أبل من أن أي إجراء ستتخذه لإدراج ما يسمى بأداة “محو الويب” في متصفحها لمنع الإعلانات سيعرض استدامة التمويل الصحفي للخطر.

وقالت الصحيفة إن أبل تستعد لإدراج ميزة الخصوصية التي تستند إلى الذكاء الاصطناعي في متصفح سفاري في تحديثها القادم لنظام التشغيل (آي.أو.إس 18) والتي ستؤدي إلى إزالة الإعلانات أو محتويات مواقع الويب الأخرى غير المرغوب فيها.

وأضافت الصحيفة أن نيوز ميديا أسوسيشن، وهي رابطة مسؤولة عن المؤسسات الإعلامية الإخبارية في المملكة المتحدة، أثارت مخاوف حيال التأثير الذي ستمثله هذه الأداة على الإيرادات الرقمية في مجال الصحافة، واستشهدت برسالة بعثت بها الرابطة إلى رئيس شؤون حكومة المملكة المتحدة في أبل.

وجاء في الرسالة، بحسب التقرير، أن الصحافة المهنية تتطلب التمويل وأن “الإعلان هو مصدر دخل رئيسي للكثير من الناشرين”.

وعبرت الرابطة في رسالتها عن مخاوفها حيال المساءلة التحريرية في حالة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإزالة محتوى المقالات أو تغييره بشكل انتقائي.

ودعت الرابطة إلى عقد اجتماع بين الناشرين وشركة أبل لمناقشة الآثار المحتملة لإدخال هذه الأداة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اعتراضاً على ظروف العمل.. موظفو متاحف الفاتيكان يبدؤون إجراء قانونياً غير مسبوق
وزير الخارجية الأمريكي "أنتوتي بلينكن"
غزة تحت النار
بلينكن: إسرائيل ليست لديها "خطة ذات مصداقية" لحماية المدنيين في رفح
البورصة في الخليج
ارتفاع معظم بورصات الخليج وتراجع المؤشر المصري

الأكثر قراءة

اللبن أو الزبادي
ماذا يفعل كوب واحد من اللبن يوميًّا لجسمك؟
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
غزة تحت النار
أزمة حقيقية داخل الحكومة الإسرائيلية.. رسالة وتحذير من رئيس الأركان لنتنياهو
الوزير هيكتور حجار
الوزير حجار غاضب مما ورد في برنامج مارسيل غانم.. وتوضيح من مكتبه الإعلامي