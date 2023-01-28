السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رابع حادث خلال شهر.. مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في كاليفورنيا

منذ 10 ثواني
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

A A A
طباعة المقال

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون في اطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية فى ساعة مبكرة من صباح السبت.

وأوضح السيرجنت فرانك بريسيادو من إدارة شرطة لوس أنجلوس أن الحادث وقع بعد الساعة 2:30 صباحا في بيفرلي كريست، أحد الأحياء الراقية في لوس أنجلوس، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

كان من بين الأشخاص السبعة الذين أصيبوا بالرصاص، أربعة يقفون في خارج منزلهم، فيما كان القتلى الثلاثة داخل سيارة.

ولم تعلن السلطات عن هويات المصابين، لكنهم نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقال بريسيادو إنه لا يملك أي معلومات حول أسباب إطلاق النار، أو ما إذا كان قد وقع في أحد المنازل.

يعد هذا رابع حادث إطلاق نار جماعي في كاليفورنيا هذا الشهر.

كما يأتي بعد أسبوع من مذبحة قاعة الرقص في إحدى ضواحي لوس أنجلوس التي خلفت 11 قتيلاً وتسعة جرحى وبعد أيام فقط من فتح مسلح النار في مزرعتين للفطر جنوب سان فرانسيسكو يوم الاثنين، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة شخص.

وجهت عمليات القتل صفعة للولاية، التي تطبق عددا من أشد قوانين الأسلحة النارية صرامة في البلاد وأقل معدلات للوفيات بالأسلحة النارية.

للعام الثالث على التوالي، سجلت الولايات المتحدة في عام 2022 أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي قُتل أو جُرح فيها أربعة أشخاص على الأقل، وفقًا لأرشيف العنف المسلح.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من الجيش الإسرائيلي
    الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية
    علم الصين
    الصين تسعى لتعزيز الاستهلاك والواردات مع تراجع الطلب العالمي
    علم إيران
    إيران.. السجن لمدة عام وغرامة لناشطة بدعوى إهانة خامنئي

    الأكثر قراءة

    إغلاق مداخل عين الرمانة بالأسلاك الشائكة
    انتشار مكثّف لمغاوير الجيش.. ماذا يحصل في عين الرمانة؟
    الليرة اللبنانية والدولار
    بعد "التأرجح الجنوني".. كم سجّل سعر "الدولار الأسود" اليوم؟
    صاعقة ضربت طائرة من طراز "Anadolujet" أثناء هبوطها
    بالفيديو.. صاعقة تضرب طائرة ركاب أثناء هبوطها