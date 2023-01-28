رابع حادث خلال شهر.. مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في كاليفورنيا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون في اطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية فى ساعة مبكرة من صباح السبت.

وأوضح السيرجنت فرانك بريسيادو من إدارة شرطة لوس أنجلوس أن الحادث وقع بعد الساعة 2:30 صباحا في بيفرلي كريست، أحد الأحياء الراقية في لوس أنجلوس، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

كان من بين الأشخاص السبعة الذين أصيبوا بالرصاص، أربعة يقفون في خارج منزلهم، فيما كان القتلى الثلاثة داخل سيارة.

ولم تعلن السلطات عن هويات المصابين، لكنهم نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقال بريسيادو إنه لا يملك أي معلومات حول أسباب إطلاق النار، أو ما إذا كان قد وقع في أحد المنازل.

يعد هذا رابع حادث إطلاق نار جماعي في كاليفورنيا هذا الشهر.

كما يأتي بعد أسبوع من مذبحة قاعة الرقص في إحدى ضواحي لوس أنجلوس التي خلفت 11 قتيلاً وتسعة جرحى وبعد أيام فقط من فتح مسلح النار في مزرعتين للفطر جنوب سان فرانسيسكو يوم الاثنين، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة شخص.

وجهت عمليات القتل صفعة للولاية، التي تطبق عددا من أشد قوانين الأسلحة النارية صرامة في البلاد وأقل معدلات للوفيات بالأسلحة النارية.

للعام الثالث على التوالي، سجلت الولايات المتحدة في عام 2022 أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي قُتل أو جُرح فيها أربعة أشخاص على الأقل، وفقًا لأرشيف العنف المسلح.