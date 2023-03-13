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رابغ السعودية للتكرير تستأنف تشغيل وحدات بعد أعمال صيانة

منذ ساعة واحدة
مصفاة نفط- أرشيفية

مصفاة نفط- أرشيفية

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قالت أربعة مصادر إن شركة رابغ السعودية للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) استأنفت تشغيل وحداتها للتكرير وأنشطة المنبع في أعقاب أعمال صيانة مقررة وذلك بعد تأخر لأكثر من شهر.

وذكرت المصادر أنه تمت إعادة تشغيل وحدة تقطير الخام التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل في اليوم ووحدات المشتقات التابعة للشركة خلال الأسبوع الذي بدأ في الثالث من مارس آذار في الأغلب لكن لم يتسن تأكيد سبب تأخر مواعيد إعادة التشغيل على وجه الدقة.

وقال أحد المصادر إن توقيت إعادة تشغيل هذه الوحدات كان مقررا في النصف الثاني من يناير كانون الثاني في بادئ الأمر بعد أن خضعت لإصلاحات مقررة منذ أول ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.

ولم ترد الشركة على طلب تعقيب تقدمت به رويترز.

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