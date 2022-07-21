رانيل ويكريميسنجه يؤدي اليمين رئيسا جديدا لسريلانكا

قال المكتب الإعلامي للرئاسة إن رانيل ويكريميسنجه أدى اليمين رئيسا جديدا لسريلانكا أمام كبير القضاة في البلاد الخميس.

وحصل ويكريميسنجه على 134 صوتا من أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 225 عضوا الأربعاء، بعد أن فر سلفه جوتابايا راجاباكسه من البلاد واستقال من منصبه الأسبوع الماضى.

هذا وأنهى برلمان سريلانكا، المؤلف من 225 مقعدًا، عملية التصويت لاختيار الرئيس الجديد ووسط إجراءات أمنية مشددة.

يأتي ذلك فيما يواصل المحتجون التظاهر في وسط العاصمة السريلانكية كولومبو، ضد محاولة ترشح القائم بأعمال الرئيس لمنصب الرئيس بشكل نهائي.

وتشهد سيريلانكا على أسوء أزمة اقتصادية فيما وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 54.6 بالمئة في يونيو حزيران ومن المتوقع أن يصل إلى 70 بالمئة في الأشهر المقبلة، ما تسبب في تفاقم معاناة المواطنين.

وتأتي الأزمة بعد أن ألحقت جائحة كوفيد-19 أضرارا بالغة بالاقتصاد المعتمد بشدة على السياحة وقللت من تحويلات العاملين في الخارج، وذلك بالتزامن مع تراكم ديون حكومية ضخمة وارتفاع أسعار النفط وفرض حظر على استيراد الأسمدة الكيماوية العام الماضي وهو ما تسبب في الإضرار بقطاع الزراعة.