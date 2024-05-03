راهول غاندي يخوض الانتخابات من معقل عائلته في شمال الهند

أعلن حزب المؤتمر الهندي (الجمعة 3-5-2024) أن زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي سيخوض الانتخابات العامة من معقل عائلته في الشمال، في خطوة ستشكل تحديا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي في منطقة يهيمن عليها.

وقال الحزب إن غاندي، سليل أسرة نهرو-غاندي، سيخوض الانتخابات من رايباريلي في ولاية أوتار براديش ذات الأهمية السياسية، بالإضافة إلى واياناد في ولاية كيرالا في الجنوب، التي أجريت الانتخابات بها بالفعل. وتسمح الهند للمرشحين بالمنافسة في دوائر انتخابية متعددة، لكن يمكنهم تمثيل دائرة واحدة فقط.

وأوتار براديش هي أكثر ولايات الهند سكانا وتنتخب 80 نائبا في مجلس النواب بالبرلمان، وهو أكبر عدد في جميع الولايات. وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2019، حصد بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي وحلفائه 64 مقعدا، بينها مقعد أميثي المجاورة لرايباريلي، حيث مني غاندي بالهزيمة.

وقال مسؤولون في الحزب إن عودته إلى المنطقة، وإن كان مع مشاركته في دائرة انتخابية ثانية، ستنشط الحزب.

وقال غاندي إن ترشيحه من رايباريلي كان “لحظة عاطفية” بالنسبة له.

وأوضح عبر حسابه على موقع إكس “لقد عهدت والدتي لي بالمسؤولية.. بثقة كبيرة ومنحتني الفرصة لخدمتها”.

وقال “في المعركة المستمرة من أجل العدالة وفي مواجهة الظلم، أطلب الحب والمباركة من أحبائي. أنا واثق من أنكم جميعا تقفون معي في هذه المعركة لإنقاذ الدستور والديمقراطية”.

وفازت سونيا والدة غاندي عن رايباريلي عام 2019. وسونيا غاندي الآن عضوة في مجلس الشيوخ بالبرلمان.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز مودي بولاية ثالثة نادرة في الانتخابات العامة المتعددة المراحل التي بدأت في 19 أبريل وتختتم في أول يونيو حزيران. ومن المقرر فرز الأصوات في الرابع من الشهر نفسه.