رجال روس في سن التجنيد يفرّون إلى كازاخستان

أعلنت السلطات في كازاخستان أنّ البلاد شهدت زيادة في عدد الوافدين من روسيا المجاورة بعدما أعلنت موسكو حملة تجنيد هذا الأسبوع للقتال في أوكرانيا.

وأمر الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” يوم الأربعاء بأول تعبئة لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية، وأيّد خطة لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا مما أدى إلى نزوح للرجال في سن التجنيد من البلاد.

وذكر حرس الحدود في كازاخستان في بيان أن أربعة من بين 30 نقطة تفتيش على الحدود مع روسيا، وهي ثاني أطول حدود في العالم، تشهد اكتظاظًا شديدًا، دون أن يُدلي بأعداد الوافدين.

وقال شاهد، طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا على سلامته، لرويترز إنهم اصطفوا في طابور عند نقطة تفتيش حدودية منذ صباح الخميس، وشاهدوا حركة مرور كثيفة بشكل غير عادي من الجانب الروسي وقيام حرس الحدود الروسي بفحص السيارات فحصًا دقيقًا وشاملًا.

وأضاف الشاهد أن العديد ممن يسعون لعبور الحدود رجال في سن التجنيد على ما يبدو أي دون 35 عاما.

هذا ونشر سائقو الشاحنات في كازاخستان الذين يعبرون الحدود مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر صفوفًا طويلة تتكون في الغالب من سيارات ركاب.