رجب طيب أردوغان يبدأ زيارة رسمية إلى العراق

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم الاثنين 22 نيسان/أبريل الجاري، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وانطلقت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان ووفده المرافق، من مطار أتاتورك بإسطنبول الساعة 09:15 بالتوقيت المحلي.

وكان في وداع الرئيس أردوغان، والي مدينة إسطنبول داود غل ومسؤولين آخرين.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى العراق، وزراء الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي قايا والتجارة عمر بولاط والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو والزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر.

كما يرافق الرئيس أردوغان، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ومستشار الرئيس للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج

وخلال زيارته التي تستغرق يوماً واحداً، سيلتقي الرئيس أردوغان مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد.

ومن المقرر أن يعقد أردوغان مؤتمراً صحفياً مع رئيس الوزراء العراقي، ومن ثم يوقعان على سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وعقب إتمام لقاءاته في العاصمة بغداد، سيتوجه الرئيس أردوغان برفقة وفده، إلى مدينة أربيل (شمال).