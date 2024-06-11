رجل أعمال يدلي بشهادته في محاكمة السناتور الأمريكي مينينديز

أدلى رجل أعمال من ولاية نيوجيرزي بشهادة هذا الأسبوع في محاكمة السناتور بوب مينينديز المتهم بالفساد، قائلا: “إن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ادعى أنه “أنقذ” وسيط التأمين الذي اشترى لزوجة مينينديز سيارة مرسيدس بنز بقيمة 60 ألف دولار من تحقيقات جنائية”.

وقال شاهد الادعاء الرئيسي خوسيه أوريبي لهيئة المحلفين إنه قدم رشوة لمينينديز بشراء سيارة لصديقة السناتور آنذاك نادين في عام 2019. وأضاف أوريبي أن “نادين التي تزوجت من بوب مينينديز في عام 2020، أكدت له في السابق أنها ستنقل إلى السناتور مخاوفه إزاء تحقيقين في الاحتيال في مجال التأمين”.

وخلال عشاء في العام التالي في مطعم في نيوجيرزي، قال أوريبي: “إن مينينديز أخبره أنه وجد الأشخاص المناسبين للتحدث إليهم”، دون تحديد هويتهم.

وقال أوريبي في شهادته أمس الاثنين: “قال لي: أنقذتك مرتين، ليس مرة واحدة، بل مرتين”.

ودفع مينينديز (70 عاما) بأنه غير مذنب في 16 تهمة جنائية بما في ذلك الرشوة والاحتيال والعمل كعميل أجنبي وعرقلة سير الأمور.

ومينينديز عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ لثلاث فترات ويخوض الانتخابات هذا العام مرشحا مستقلا.

وكان شراء السيارة من بين رشى بمئات الآلاف من الدولارات وشملت نقودا وأقساطا في رهون عقارية وسبائك ذهب يقول المدعون الاتحاديون في مانهاتن إن مينينديز وزوجته قبلاها مقابل خدمات سياسية ومساعدة حكومتي مصر وقطر.

وأقر أوريبي هذا العام باتهامات الاحتيال والرشوة وتعاون مع الادعاء. وشهد بأنه أعطى نادين مينينديز مبلغ 15 ألف دولار نقدا كمقدم لسيارتها في صفقة عقدها معها في ساحة انتظار السيارات لأحد المطاعم في مارس آذار 2019، وسدد دفعات شهرية مقابل السيارة حتى سأله مكتب التحقيقات الاتحادي عنها في عام 2022.

وفي وقت سابق من المحاكمة، حمل محامو مينينديز الزوجة مسؤولية إخفاء تعاملاتها المالية عن السناتور الأمريكي.

وفي تعزيز محتمل لموقف السناتور الأمريكي، شهد أوريبي بأنه لم يناقش قط أقساط السيارة مباشرة مع مينينديز.

وقال أوريبي، اليوم الثلاثاء في الاستجواب: “لم أتحدث مع السيد مينينديز عن الرشوة”.

لكن خلال استجواب من المدعية العامة لارا بوميرانتز، قال أوريبي إن نادين لم تطلب منه قط إبقاء المدفوعات سرا عن السناتور، وأضاف أنه ليس لديه ما يدعو للاعتقاد بأن بوب مينينديز لم يكن على علم بها.

وشهد أوريبي أنه أبلغ مينينديز بأسماء الشركات والأشخاص المقربين منه الذين يتم التحقيق معهم خلال اجتماع في منزل السناتور في الخامس من سبتمبر أيلول 2019. وقال إن مينينديز كتب الأسماء على ورقة أحضرتها إليه نادين التي استدعاها بقرع الجرس والنداء قائلا بالفرنسية “حبيبتي”.

ودفعت نادين مينينديز ببراءتها. وتأجلت محاكمتها إلى يوليو تموز لأنها تعالج من سرطان الثدي. وقد تستمر محاكمة زوجها حتى يونيو حزيران.