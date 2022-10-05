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رجل الأعمال سيامك نمازي يغادر إيران ويصعد الطائرة بصعوبة

منذ 32 دقيقة
رجل الأعمال الأمريكي من أصل إيراني سيامك نمازي

رجل الأعمال الأمريكي من أصل إيراني سيامك نمازي

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ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية الأربعاء أن رجل الأعمال الأمريكي سيامك نمازي غادر إيران، ونشرت مقطع فيديو يظهره وهو يستقل طائرة خاصة يرافقه رجل يرتدي زيا عمانيا تقليديا.

وأظهر مقطع الفيديو نمازي وهو يصعد بصعوبة على الدرج إلى الطائرة، التي يمكن رؤية شارة سلاح الجو السلطاني العماني باللون الأزرق الفاتح عليها، وأفاد موقع فلايت رادار 24 الإلكتروني بأن أحدث موقع تم رصده للطائرة كان فوق مدينة يزد بوسط إيران.

وقال محاميه إن نمازي في طريقه إلى عمان الأربعاء، بعد أن سمحت له السلطات الإيرانية بالمغادرة لتلقي العلاج الطبي.

وذكر المحامي جاريد جينسر في بيان “يسعدني أن أؤكد أن باقر نمازي في طريقه بأمان إلى مسقط، عمان، بعد مغادرة طهران من المفترض أن يصل في غضون ساعة أو نحو ذلك، وبعد توقف قصير سيغادر عمان متوجها الى أبوظبي”.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية عبر موقعها على الإنترنت إن سلطنة عمان وجهت الشكر لإيران الثلاثاء على تسليم المواطن الأمريكي نمازي.

ويحمل نمازي “85 عاما”، وهو مسؤول سابق في الأمم المتحدة، الجنسية الإيرانية أيضا، وهو واحد من أربعة أمريكيين إيرانيين احتُجزوا في إيران أو مُنعوا من مغادرتها، من بينهم نجله سيامك.

وأدين نمازي في إيران بتهمة “التعاون مع حكومة معادية” في عام 2016 وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات، وأطلقت السلطات الإيرانية سراحه لأسباب صحية في عام 2018 وأغلقت قضيته في عام 2020 لتخفف بذلك عقوبته إلى المدة التي قضاها في السجن لكن مع منعه فعليا من مغادرة البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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