الأحد 5 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 30 أكتوبر 2022 |
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رجل يهاجم مركزا للقوات البريطانية بقنابل حارقة وينتحر

منذ 8 دقائق
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية

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قال شاهد عيان، إن رجلا ألقى قنابل حارقة على مركز جديد لقوة الحدود البريطانية في دوفر بإنجلترا، ثم انتحر.

وأضاف أن المهاجم، وهو رجل أبيض يرتدي قميصا مخططا، وصل إلى المركز بسيارة رياضية بيضاء اللون من طراز سيات. ثم نزل منها ورمى ثلاث قنابل حارقة، لم تشتعل إحداها.

وتابع أنه بعد الهجوم، لف الرجل حبلا متصلا بعمود معدني حول رقبته وانطلق بالسيارة، ليقتل نفسه.

وقال مصور من “رويترز”، إن رجلا ألقى قنابل حارقة على مركز جديد لقوة الحدود البريطانية في دوفر بإنكلترا ثم انتحر.

ووصلت الشرطة بعد دقائق وطوقت المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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