“رجوي” تسخر من المسؤولين الإيرانيين .. احتفالات فارغة في ظل الفقر والعوز

تحتفل إيران بانتهاء مدة الحظر المفروض عليها منذ عدة سنوات، والذي يقضي بمنع إيرام أي صفقة شراء او تصدير الأسلحة بموجب قرار من الأمم المتحدة، وكان قد عبر مسؤولون إيرانيون عن غبطة شعورهم إزاء رفع حظر التسليح الأممي، وكان قد وصف روحاني بأن يوم الأحد 18 تشرين الأول هو “يوم وطني” وهو تاريخ انتهاء مدة الحظر.

ومن جهتها استهزأت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي التي تقطن خارج إيران من المسؤولين الإيرانيين، مستغربة الفرح الذي يعتريهم في ظل الفقر والجوع والعوز الذي يعيشه الشعب الإيراني نتيجة تصرفات النظام الغير مسؤولة.

وقالت رجوي في سلسلة تغريدات نشرتها على صفحتها الرسمية عبر تويتر جاء فيها “”في الوقت الذي يعاني فيه مواطنونا الأعزاء من نقص الأدوية، يمارس حراس النظام البلاطجة عمليات تهريب الأدوية إلى الخارج، بل ويحتفل الملا روحاني بانتصار موهوم بتحرير واردات وصادرات الأسلحة لمزيد من عمليات إثارة الحروب في المنطقة“.

وعن الحالة الصعبة التي يواجهها الشعب الإيراني قالت رجوي في تغريدة ثانية أن ”الشعب الإيراني يصرخ تعبيرا عن غضبه وكرهه لنظام الملالي بقوله لا نريد صواريخ، وإنما نريد أدوية. ولا شك أن طريق النجاة الوحيد من ظروف الفقر والتضخم والبطالة والمرض والموت وافتقار الأدوية هو تغيير هذا النظام عدو الإنسانية“، على حد تعبيرها.”

ويعاني الشعب الإيراني من أزمة حادة في الدواء لا سيما أدوية مرضى السكري إلى جانب اختفاء الأنسولين من الصيدليات، ويتهم العديد من الإيرانيين المسؤولين عن تهريب الادوية إلى الخارج.

ورغم رفع حظر التسليح عن إيران إلا أن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة عدم إبرام أي دولة في العالم أي صفقة أسلحة مع إيران، معتبرة هذا الأمر خرقا لمواد العقوبات الدولية.

وتجدر الإشارة أن إيران كانت قد اشترت منظومة s300، وتخطط لشراء s400 من روسيا أيضا.