رداً على إعدام أكبري.. بريطانيا تسحب سفيرها من إيران

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، السبت، إن بلاده ستسحب سفيرها من إيران مؤقتا في أعقاب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، مضيفا أن لندن تبحث الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها ضد طهران.

وقال لجهات بث “من المهم إدراك أن ردنا لا يقتصر بالضرورة على الإجراءات التي أعلنت عنها اليوم”.

وتابع “سأقرر بشكل واضح بالتشاور مع زملائي في الحكومة ما هي الإجراءات الأخرى التي قد نختار اتخاذها ولكنني لن أتكهن بها اليوم”.

عقوبات بريطانية على إيران

فرضت الحكومة البريطانية، السبت، عقوبات على المدعي العام الإيراني عقب إعدام مواطن بريطاني إيراني.

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم السبت إن بريطانيا فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني عقب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.

وأضاف “العقوبات على المدعي العام الإيراني اليوم تعكس اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري … المدعي العام هو أهم محرك في استخدام إيران لعقوبة الإعدام. نحمل النظام المسؤولية عن انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان”.

وأعلن القضاء الإيراني في وقت سابق اليوم إعدام علي رضا أكبري، وهو مواطن بريطاني إيراني شغل في السابق منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، في تحد لنداءات من لندن لإطلاق سراحه.