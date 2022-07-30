رداً على العقوبات.. روسيا تمنع دخول 32 شخصية من نيوزيلندا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت فرض عقوبات على 32 مسؤولا وصحفيا من نيوزيلندا لدعمهم ما أسمته “أجندة رهاب روسيا” في البلاد.

وتشمل القائمة شين أرنديل نائب قائد القوات البحرية وآندي فوستر رئيس بلدية ولنجتون من بين مسؤولين آخرين.

وقالت الوزارة إن العقوبات تحظر دخول الأفراد المستهدفين روسيا إلى أجل غير مسمى.

وأضافت “نظرا لأن ولنجتون لا تنوي التخلي عن مسارها المعادي لروسيا وتواصل فرض قيود جديدة (على موسكو)، فإن العمل على تحديث القائمة السوداء سيستمر”.

تطورات ميدانية

وفي آخر التطورات، أعلن الانفصاليون بشرق أوكرانيا، دخولهم أطراف مدينتي بيسكي وكراسنوغورفكا المتاخمتين لدونيتسك، مع استمرار الاشتباكات مع الجيش الأوكراني.

وكانت كييف أعلنت استمرار المعارك العنيفة بين الجانبين دون توقف، بالقصف المدفعي وراجمات الصواريخ في مقاطعة دونيتسك، وأن القصف الروسي استهدف مواقع للجيش الأوكراني، وأن الأوضاع باتت خطرة جداً في المقاطعة عند طرفي النزاع.

وتزامنا، قالت وزارة الاستخبارات البريطانية إن روسيا ستعمل على ضم المناطق التي سيطرت عليها جنوب أوكرانيا، مؤكدة أن كييف نجحت في صد هجمات روسية قرب دونيتسك. وأضافت أن القوات الروسية نجحت في بناء نظام عبارات لتعويض الجسور المهدمة.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني مقتل عشرات الجنود الروس، وتدمير مستودعات للذخيرة في معارك منطقة خرسون على عدة محاور، من بينها خطوط إمدادات القوات الروسية.