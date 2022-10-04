رداً على بيونغ يانغ.. سول وواشنطن تطلقان 4 صواريخ أرض-أرض

أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن كوريا الجنوبية والجيش الأمريكي أطلقا أربعة صواريخ أرض-أرض في البحر قبالة الساحل الشرقي ردا على الاستفزاز النووي الكوري الشمالي الأخير، في إشارة إلى سلسلة تجارب صاروخية أجرتها بيونغ يانغ.

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع الأربعاء (5-10-2022) بشأن كوريا الشمالية، بعد أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا فوق اليابان، لكن دبلوماسيين قالوا إن الصين وروسيا تعارضان فكرة عقد اجتماع علني للمجلس المؤلف من 15 دولة.

وأجرت كوريا الشمالية اختبارا على صاروخها الباليستي الأطول مدى اليوم الثلاثاء، والذي أطلقته فوق اليابان لأول مرة منذ خمس سنوات، الأمر الذي دفع السلطات اليابانية إلى تحذير السكان ومطالبتهم بالاحتماء بأماكن حصينة.

وكتبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد على تويتر بعد دعوتها لعقد اجتماع علني لمجلس الأمن “يجب أن نحد من قدرة كوريا الشمالية على تطوير برامجها غير المشروعة الخاصة بالصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل”.

وانضمت بريطانيا وفرنسا وألبانيا والنرويج وأيرلندا إلى الولايات المتحدة في تقديم الطلب.

ومنع مجلس الأمن الدولي كوريا الشمالية لسنوات من إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية وشدد المجلس العقوبات على بيونغ يانغ مع مرور السنوات في محاولة لقطع التمويل عن هذه البرامج.