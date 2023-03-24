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رداً على هجوم سابق.. البنتاغون يعلن عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة في سوريا

منذ 14 دقيقة
البنتاغون

البنتاغون

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قالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” إن الجيش الأميركي نفذ “ضربات جوية دقيقة” مساء أمس الخميس 23\3\2023 في سوريا بعد إصابة خمسة جنود أميركيين ومتعاقد في هجوم وقع في وقت سابق من اليوم.

وأضافت أن الضربات جاءت ردا على هجوم استهدف قاعدة تحالف تقوده الولايات المتحدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا في حوالي الساعة 1.38 مساء أمس الخميس 23\3\2023.

ورداً على ذلك، صرح الرئيس جو بايدن بتنفيذ ضربة جوية دقيقة “في شرق سوريا ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للميليشيات”، حسب ما قال وزير الدفاع لويد أوستن في بيان.

وذكر وزير الدفاع الأميركي في البيان: “نُفذت الضربات ردا على هجوم اليوم، وكذلك سلسلة من الهجمات في الآونة الأخيرة على قوات التحالف في سوريا”.

وأشار البيان إلى أن “هذه الضربات الدقيقة تهدف إلى حماية الأفراد الأميركيين والدفاع عنهم”، مشددا على أن “الولايات المتحدة اتخذت إجراءات متناسبة ومتعمدة تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وإلى تقليل الخسائر”.

وقال أوستن: “سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا وسنرد دائما في الوقت والمكان اللذين نختارهما.. لن تستطيع أي جماعة ضرب قواتنا دون عقاب”.

وبحسب البيان، فإن اثنين من الجنود المصابين تلقيا العلاج في الموقع، بينما تم إجلاء ثلاثة جنود آخرين والمتعاقد إلى مرافق التحالف الطبية في العراق.

وينتشر مئات من الجنود الأميركيين في سوريا في إطار تحالف يقاتل فلول تنظيم الدولة الإسلامية، وكثيرا ما يُستهدَفون بهجمات تشنها مجموعات مسلحة.

ويدعم الجنود الأميركيون قوات سوريا الديموقراطية التي قادت معركة إطاحة تنظيم الدولة الإسلامية من آخر الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا عام 2019.

    المصدر :
  • رويترز

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