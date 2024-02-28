الأربعاء 18 شعبان 1445 ﻫ - 28 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ردا على انضمام السويد لحلف الأطلسي.. روسيا تهدد باتخاذ إجراءات عسكرية وفنية

منذ 6 دقائق
A A A
طباعة المقال

هددت روسيا باتخاذ إجراءات عسكرية وفنية ردا على انضمام السويد لحلف الأطلسي.

وقالت روسيا اليوم الأربعاء إنها ستتخذ إجراءات عسكرية وفنية وإجراءات مضادة أخرى لم تحددها لحماية نفسها بعد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في خطوة وصفتها بأنها عدائية وخاطئة.

وأزيلت آخر عقبة في طريق انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي أمس الاثنين بعدما وافق البرلمان المجري على انضمامها.

وتسعى كل من السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 الذي أدى إلى اندلاع أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية “سنراقب عن كثب ما ستفعله السويد في التكتل العسكري العدائي، وطريقة ممارستها للعضوية عمليا… وعلى هذا الأساس، سنرد بخطوات انتقامية ذات طبيعة عسكرية وفنية إلى جانب خطوات أخرى”.

وأضافت أن تحرك السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يؤجج التوتر ويثير النزعة العسكرية.

وتحدثت السفارة الروسية في ستوكهولم أيضا على حسابها على تيليجرام أمس الثلاثاء عن اتخاذ إجراءات عسكرية وفنية مضادة لم تحددها بناء على عدد القوات وحجم العتاد الذي سينشره الحلف داخل السويد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

النفط
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية
الرئيس الأميركي جو بايدن
بمستشفى عسكري.. بايدن يخضع لفحص طبي سنوي
بنحو 40 مليار دولار.. مصر توقع 7 اتفاقات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

الأكثر قراءة

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
نصر الله متأكد من حرب إسرائيلية قريبة على لبنان.. صحيفة تكشف التفاصيل
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
رئيس الأركان الإسرائيلي جاء ليتوعد.. ففاجأه صاروخ من حزب الله!
من الحدود اللبنانية الجنوبية
قلق في الشارع المسيحي.. وإسرائيل تهدد مناطق جديدة