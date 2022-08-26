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ردا على قرار الصين.. اميركا تعلق 26 رحلة جوية

منذ 39 دقيقة
علما اميركا والصين

علما اميركا والصين

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قالت الحكومة الأمريكية الخميس إنها ستعلق 26 رحلة جوية متجهة إلى الصين من الولايات المتحدة تسيرها أربع شركات طيران صينية ردا على قرار الحكومة الصينية تعليق بعض رحلات شركات الطيران الأمريكية بسبب إصابات كوفيد-19.

ويعلق القرار بعض الرحلات الجوية التي تسيرها شركات شيامن والخطوط الجوية الصينية (إير تشاينا)، وخطوط جنوب الصين الجوية وخطوط شرق الصين الجوية بدءا من الخامس من سبتمبر أيلول وحتى 28 من الشهر نفسه.

وأشارت وزارة النقل الأمريكية إلى الإلغاء الأخير لرحلات شركة الخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز بسبب الإصابات بكوفيد-19.

وقال ليو بنغ يو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن قرار وزارة النقل الأمريكية “غير مسؤول بالمرة” و”يعلق بلا أساس رحلات طيران صينية”.

وذكرت السفارة أن إجراءات الصين لمنع انتشار كوفيد-19، تتسم بالنزاهة والشفافية وتسري على شركات الطيران الصينية والأجنبية وتتماشى مع اتفاقيات النقل الجوي الثنائية.

    المصدر :
  • رويترز

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