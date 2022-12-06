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ردا على قرار مجموعة السبع.. روسيا تدرس وضع حد أدنى لسعر مبيعاتها النفطية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2022 6:26 مساءً
ازمة توريد النفط تتفاقم بين روسيا والاتحاد الأوروبي

ازمة توريد النفط تتفاقم بين روسيا والاتحاد الأوروبي (رويترز)

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قالت وكالة بلومبرج للأنباء في تقرير الثلاثاء إن روسيا تدرس وضع حد أدنى لسعر مبيعاتها النفطية الدولية ردا على سقف أسعار فرضته دول مجموعة السبع.

وأضاف التقرير نقلا عن مسؤولين اثنين على دراية بالخطة أن موسكو تدرس إما فرض سعر ثابت للنفط الروسي أو اشتراط حد أقصى للخصم على الخامات الدولية القياسية الذي يمكن بيع نفطها عنده.

ودخل سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ أمس الاثنين 5\12\2022 في الوقت الذي يحاول فيه الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بالإجراء حتى لو اضطرت لخفض الإنتاج.

    المصدر :
  • رويترز

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