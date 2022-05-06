ردا على محاكمة نوري.. إيران تعتقل موطنا سويديا

في خطوة من شأنها أن ترفع مسنوب التوتر بين البلدين، أعلنت وزارة الخارجية السويدية اليوم الجمعة أن رجلا سويديا اعتقل في إيران، وذلك بعد أيام من تحذير مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري لإيران بسبب تدهور الوضع الأمني.

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد أن احتجزت السويد المسؤول الإيراني السابق حميد نوري، وحاكمته باتهامات ارتكاب جرائم حرب تشمل إعدام وتعذيب جماعي لسجناء سياسيين في سجن إيراني في ثمانينات القرن الماضي.

وانتهت المحاكمة التي نددت بها إيران يوم الأربعاء ومن المقرر النطق بالحكم في تموز.

وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني: “نحن على علم بأن مواطنا سويديا، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، اعتقل مؤخرا في إيران. تسعى السفارة في طهران للحصول على معلومات حول القضية، وتجري اتصالات بالسلطات المحلية”. ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل.

وذكرت صحيفة أفتونبلادت السويدية اليومية، نقلا عن مصادر لم تحددها، أن الرجل سائح كان مسافرا مع سويديين آخرين وتم اعتقاله بعد إجازة لبضعة أيام.

وكانت السويد عدلت نصائحها الخاصة بالسفر لإيران في 28 نيسان، عندما أوشكت محاكمة حميد نوري (61 عاما) على الانتهاء. ونوري متهم بلعب دور قيادي في إعدام سجناء سياسيين بناء على أوامر حكومية في سجن في كرج بإيران عام 1988. وينفي الرجل التهم الموجهة إليه.