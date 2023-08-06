ردًا على الانقلاب.. كندا تُعلّق مساعدات النيجر

أعلنت الحكومة الاتحادية أمس السبت، أنّ كندا قرّرت تعليق مساعدات التنمية المباشرة لحكومة النيجر، ردًا على الانقلاب في البلاد.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان: “تقف كندا في صف المجتمع الدولي، وتعبر عن دعمها لجهود الوساطة التي تقوم بها إيكواس لإعادة النظام الدستوري في النيجر. يتعين إعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا على الفور”.

وأضافت الحكومة الكندية في بيانها، أنّ التعليق سيشمل دعم كندا المباشر المرتبط بالميزانية لحكومة النيجر.

يشار إلى أنّ انقلابًا عسكريًا أطاح برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم وحكومته في 26 يوليو/ تموز، وهو سابع انقلاب عسكري خلال أقل من ثلاثة أعوام في منطقة غرب ووسط أفريقيا.

وصاغ رؤساء أركان دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) خطة لتدخل عسكري، ومنحوا قادة الانقلاب في النيجر مهلة تنتهي اليوم الأحد للتراجع عن انقلابهم.