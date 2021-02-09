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ردًا على سجن نافالني … أوروبا تهدد روسيا بعقوبات جديدة

9 - فبراير - 2021
المعارض الروسي أليكسي نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني

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حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، موسكو من أنها قد تواجه عقوبات جديدة بسبب سجن معارض الكرملين أليكسي نافالني.

ووصف بوريل، في كلمة، اليوم الثلاثاء، حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها ”عديمة الرحمة“، ومستبدة، وخائفة من الديمقراطية.

وتعد كلمة بوريل أشد انتقادٍ من قِبل الاتحاد الأوروبي لموسكو منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم العام 2014.

وقال المسؤول الأوروبي إن زيارته، يوم الجمعة الماضي، إلى موسكو عززت رؤيته بأن روسيا ترغب في الانفصال عن أوروبا، وتفريق الغرب.

وتابع بوريل، الذي طالب بالإفراج عن ”نافالني“ في موسكو، وسعى دون جدوى إلى زيارته في السجن:“الحكومة الروسية تسير في طريق سلطوي مثير للقلق“.

وقال للبرلمان الأوروبي:“يبدو أنه لا مجال تقريبًا لتطوير بدائل ديمقراطية.. هم لا يرحمون بخنق مثل هذه المحاولات“، موضحًا أنه يعتقد أن الكرملين ينظر للديمقراطية باعتبارها تمثل ”تهديدًا وجوديًا“.

وتشير تصريحات بوريل إلى تشدد مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، مورد أوروبا الكبير للطاقة، بعد سنوات من السعي إلى تحسين العلاقات رغم العقوبات الغربية التي فرضت عليها العام 2014.

وتابع:“روسيا تسعى إلى تفريقنا“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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