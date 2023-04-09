رسائل تركيّة لحزب طالباني.. ماذا يحمل استهداف مطار السليمانية من خفايا؟

عقب استهداف سور المطار بطائرة مسيّرة تركية مساء الجمعة، تضاربت الأنباء حول محاولة اغتيال فاشلة طالت قائد قوات “سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي في مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان العراق. فهل كان عبدي بالفعل في السليمانية؟ وما هي الرسالة التي أرادت تركيا إيصالها إلى حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”؟

بحسب مصدر رفيع في حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الحاكم في محافظة السليمانية التي تعد معقل الحزب وثاني أكبر محافظات الإقليم، فقد كان قائد قوات “سوريا الديمقراطية” المعروفة اختصاراً بـ “قسد” والمدعومة من الولايات المتّحدة والتحالف الدولي، الذي تقوده ضد تنظيم “داعش” في سوريا والعراق المجاور، داخل المطار عند استهدافه، الجمعة.

رسالة تركية

وكشف المصدر لـ “العربية.نت” أن “عبدي لم يكن بمفرده عند استهداف المطار”، بل برفقة مسؤولين أميركيين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

كما أضاف أن “قائد قسد غادر السليمانية برفقة مسؤولين أميركيين بعد سلسلة اجتماعاتٍ مع جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة، حيث وصل إلى مكان إقامته في شمال شرقي سوريا”، معتبراً أن “الهدف من استهداف المطار لم يكن التخلّص من مظلوم وإنما إرسال رسالة تركية للسلطات في السليمانية على خلفية دعمها المستمر لقسد”.

كذلك أكّد المصدر عدم وجود أي أضرارٍ بشرية ناجمة عن استهداف المطار في الوقت الذي أكّد فيه مصدرٌ آخر من قوات “سوريا الديمقراطية” أن “قائدها بخير وعلى رأس عمله”، على حدّ تعبيره.

إلى ذلك، قال جاسم محمد خبير الأمن الدولي إن “تركيا عادةً ما تستهدف شخصياتٍ من حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان أو مقرّات عسكرية للحزب، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها استهداف مطار السليمانية الدولي المدني مثلما حصل مساء الجمعة”.

تحول جديد

كما أضاف لـ “العربية.نت” أن “الغارة الجوية التي تمّت بطائرة مسيّرة والتي كانت تستهدف قائد قسد، توحي بخرق أمني كبير على مستوى إقليم كردستان والعراق”، لافتاً إلى أن “استهداف منشأة مدنية هو تطوّر يختلف عن استهداف تركيا في وقتٍ سابق لمقرّات عسكرية للعمال الكردستاني، ويعني وجود تحوّل جديد في الاستراتيجية العسكرية التركية داخل إقليم كردستان”.

وتابع: “ليس من المستبعد أيضاً أن يكون إيصال تركيا رسالة إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ربّما في مسألة وجود عناصر من العمال الكردستاني على أراضيه”.

وكانت قوات “سوريا الديمقراطية” قد أكدت السبت رسمياً استهداف قائدها بعدما نفت ذلك الجمعة، وذلك عبر مكتبها الإعلامي الذي أشار في بيان إلى أن المكتب سينشر لاحقاً تفاصيل الهجوم على مطار السليمانية وأنّه تعمّد احتواء المعلومات حول الهجوم حرصاً على سلامة القائد العام للقوات حتى وصول عبدي بشكلٍ آمن إلى شمال شرقي سوريا.