رسائل متبادلة بين كيم وترمب بوساطة كوريا الجنوبية

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قالت كوريا الجنوبية، الخميس، إنها قامت بتسليم رسالة من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، الذي قام بدوره بتسليم المسؤولين الكوريين الجنوبيين رسالة ليتم تسليمها إلى ترمب هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية كيم إيوي كيوم إن بحوزة بلاده رسالة كيم وسيتم إرسالها إلى الولايات المتحدة.

ولم يكشف عن محتوى الرسائل المتبادلة التي حملها مسؤولون من كوريا الجنوبية زاروا بيونغ يانغ والتقوا كيم الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث إن كبير المبعوثين الكوريين الجنوبيين تشونغ ايوي يونغ سيتحدث مع مستشار الأمن القومي الأميركى جون بولتون، مساء اليوم الخميس، لإطلاعه على نتائج اجتماعه مع كيم.

وأضاف أن ترمب طلب من رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن العمل “كمفاوض رئيسي” للتوسط بين واشنطن وبيونغ يانغ خلال محادثاتهما الهاتفية السابقة.

المصدر سول – أسوشييتد برس