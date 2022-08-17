رسالة إلى مجلس الأمن.. مالي تتهم فرنسا بتسليح مقاتلين إسلاميين

قالت مالي إن فرنسا انتهكت مجالها الجوي وسلمت أسلحة لمتشددين إسلاميين في محاولة لزعزعة استقرار الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، في أحدث موجة من الاتهامات مع النهاية المريرة لعلاقاتهما التي كانت وثيقة فيما مضى.

وفي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بتاريخ أمس الاثنين، قال وزير الشئون الخارجية في مالي، عبد الله ديوب، إن مجالها الجوي انتُهك أكثر من 50 مرة هذا العام، معظمها من قبل القوات الفرنسية باستخدام طائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر عسكرية وطائرات مقاتلة.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الفرنسية.

وجاء في الرسالة “استخدمت فرنسا هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي لجمع معلومات لصالح الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة عليها”.

وقالت مالي إن لديها أدلة- لكنها لم تقدم أي شيء- تُظهر أن فرنسا زودت بالسلاح الجماعات الإسلامية التي أنفت باريس مليارات الدولارات على مدى عشر سنوات بهدف القضاء عليها في مستعمرتها السابقة. وقُتل العشرات من الجنود الفرنسيين في تلك المعركة.

وتشير الاتهامات إلى تدهور جديد في العلاقات في الوقت الذي تسحب فيه فرنسا آخر جنودها من مالي ويوسع المرتزقة الروس الذين استأجرتهم الحكومة العسكرية في مالي نفوذهم.

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكانية إمداد مالي بالطعام والأسمدة والوقود في اتصال هاتفي مع الرئيس المؤقت للبلاد الأسبوع الماضي.

وقال جنود ألمان تابعون للأمم المتحدة إنهم شاهدوا قوات روسية تهبط في المطار وتفرغ معدات يوم الاثنين في بلدة جاو الشمالية، وهو اليوم الذي غادر فيه آخر جنود فرنسيين.