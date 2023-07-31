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رسالة إيرانيّة للكويت والسعودية: لن نتسامح مع أيّ انتهاك لحقوقنا

منذ 27 ثانية
حقل نفط - رويترز

حقل نفط - رويترز

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يتواصل الجدل القائم بين السعوديّة والكويت من جهة، وإيران من جهة أخرى، حول حقل “آرش” الغازي، الذي تعتبره طهران حقلًا مشتركًا بينها وبين الكويت والسعودية.

فقد أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أنّ بلاده تتابع حقوقها ومصالحها فيما يتعلق بحقل “آرش” الغازي، ولن تتسامح مع أيّ انتهاك لحقوقها.

وقال جواد أوجي على هامش جلسة لمراجعة خطط ومشاريع متعلقة بحقول النفط والغاز المشتركة أمس الأحد: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائمًا التسوية الودية للقضايا الحدودية والبحرية مع جيرانها”، حسبما نقلت عنه وكالة “مهر”.

وتابع: “فيما يتعلق باستغلال حقول النفط والغاز المشتركة، سلكنا دائمًا طريق التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبالنسبة لحقل “آرش” أيضًا إيران تريد إجراء عملية مشتركة”، مستدركًا: “لكن إذا لم تكن هناك رغبة في التفاهم والتعاون، فإن إيران ستدرج توفير الحقوق والمزايا واستغلال واستكشاف الموارد المذكورة في برامج عملها، ولن تسمح بأي انتهاك لحقوقها”.

وفي وقت سابق هذا الشهر أكدت السعودية أنها والكويت فقط تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز “الدرة” المتنازع عليه مع إيران، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب فيه.

من جانبه، أعلن وزير النفط الكويتي سعد البراك رفض بلاده للإجراءات الإيرانية تجاه حقل الدرة البحري، مؤكدًا أن الحقل “ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه لحين حسم ترسيم الحدود البحرية”.

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