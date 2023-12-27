الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023 |
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رسالة بالقرب من موقع تفجير نيودلهي.. "ملفوفة بالعلم الإسرائيلي"

منذ ساعتين
الانفجار وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

الانفجار وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

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رصدت كاميرات المراقبة وجود اثنين من المشتبه بهم في التفجير الذي وقع الثلاثاء بمحيط السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.

وبحسب تلفزيون “إنديا تودي”، عثر بالقرب من موقع الانفجار على رسالة مطبوعة موجهة للسفير الإسرائيلي وملفوفة بالعلم الإسرائيلي.

وتتحدث الرسالة المكتوبة باللغة الإنجليزية، والصادرة عن تنظيم مجهول يطلق على نفسه اسم Sir Allah Resistance، عن تصرفات إسرائيل في غزة وتشير إلى “الانتقام”.

وقالت مصادر “إنديا تودي” إن الجهود جارية لتتبع تحركات المشتبه بهما والقبض عليهما.

وتقوم شرطة نيودلهي بتحليل لقطات من الكاميرات القريبة للكشف عن المتورطين المحتملين.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت، أمس الثلاثاء، وقوع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، مؤكدة عدم وجود إصابات بين الموظفين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن السلطات الإسرائيلية تتعاون مع نظيرتها الهندية للتحقيق في سبب الانفجار.

    المصدر :
  • وكالات

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