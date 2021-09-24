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رسالة تحذيرية من فرنسا إلى روسيا!

منذ 6 ساعات
فرنسا وروسيا

فرنسا وروسيا

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حذّر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان اليوم الجمعة، نظيره الروسي سيرغي لافروف، من “أي انخراط لمقاتلي مجموعة فاغنر الروسية، في النزاع الذي تشهده مالي”.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية “بشأن مالي، حذّر الوزير نظيره الروسي من تداعيات خطيرة لانخراط مجموعة فاغنر في البلد”.

والتقى لودريان بنظيره الروسي، على هامش فاعليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

الجدير بالذكر، أن وزراء دفاع 13 دولة أوروبية من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، كانوا قد أكدوا في اجتماع لهم في ستوكهولم، أن أي انخراط لمجموعة فاغنر الأمنية الروسية الخاصة في مالي سيكون أمرا غير مقبول.

وقال وزير الدفاع السويدي الذي استضافت بلاده الاجتماع “نريد أن نوجّه رسالة واضحة مفادها أننا لسنا مستعدين للقبول بدخول مجموعة فاغنر إلى الساحة المالية”. وتابع “إنه تطوّر لسنا مستعدين على الإطلاق لأن نشهده. ستبادر بلدان عدة لإبلاغ الحكومة المالية بهذا الأمر”.

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