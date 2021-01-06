رسالة تحذيرية من نجاد إلى روحاني: مخطط حرب مدمرة في الشرق الأوسط والخليج!

وجه الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، ذكر فيها ان التطورات حول العالم تشير إلى أنه تم التخطيط لوقوع حرب مدمرة جديدة في الشرق الأوسط والخليج.

وقال في الرسالة: “يستدل من كل التطورات والمواقف والأخبار التي تنشر في مختلف وسائل الإعلام حول العالم أنه تم التخطيط لوقوع حرب مدمرة جديدة في الشرق الأوسط والخليج”.

وأضاف: “يتعين على جميع المسؤولين منع اندلاع الحرب باتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة، وأتوقع منكم، بصفتكم رئيس الجمهورية الإسلامية، بذل كل جهد ممكن في هذا الاتجاه، لمنع اندلاع الحرب”.

وختم نجاد رسالته مؤكدا أنه “مما لا شك فيه أن دول المنطقة ستكون ممتنة للمسؤولين الذين بذكائهم وشعورهم بالمسؤولية سيمنعون الضرر المادي والروحي الذي يمكن أن يحصل بسبب الحروب”، وذلك بحسب RT.