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رسالة تحذير أمريكية جديدة لإيران بالتزامن مع ذكرى مقتل سليماني

منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2020 8:26 مساءً
طائرة B-52 الأمريكية

طائرة B-52 الأمريكية

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بالتزامن مع قرب الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية ، وجهت واشنطن رسالة جديدة إلى إيران.

الرسالة التحذيرية، جاءت عن طريق تحليق قاذفتان أمريكيتان من طراز B-52 في مهمة ذهاب وإياب لمدة تزيد عن 30 ساعة من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية “إن الولايات المتحدة تواصل نشر قدرات جاهزة للقتال في المنطقة الخاضعة لمسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لردع أي خصم محتمل، والتأكيد على أننا على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان موجه ضد الأمريكيين أو مصالحنا.”

وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن المهمة تأتي استجابة لمعلومات استخبارية تشير إلى احتمالية شن “هجمات معقدة” ضد الأمريكيين مع اقتراب ذكرى مقتل سليماني.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها، إن القاذفتين اللتين انطلقتا من قاعدة مينوت الجوية في نورث داكوتا صباح الثلاثاء، للمرة الثالثة خلال الـ 45 يومًا الماضية، ستقومان بمهام الردع فوق الخليج العربي تحت حراسة طائرات مقاتلة.

وتأتي مهمة القاذفة الجديدة بعد أسبوع من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إيران بعد إطلاق 21 صاروخا على السفارة الأمريكية في بغداد في 20 ديسمبر/كانون الأول، وهو أكبر هجوم على المجمع الدبلوماسي خلال العقد الماضي.

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