رسالة تركية إلى اليونان: لن نقبل بـ "الأمر الواقع"

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الإثنين، أنّ بلاده لن تقبل سياسة فرض “الأمر الواقع” من اليونان، معتبرًا أنّ “من أراد غدًا أفضل، فليتراجع عن أخطاء الأمس واليوم”.

وفي كلمة ألقاها باجتماع قادة الجيش ووحدات القوات المسلحة عبر تقنية دائرة تلفزيونية مغلقة، لفت خلوصي أكار إلى مواصلة اليونان استفزازاتها وادعاءاتها ومطالبها غير المنطقية والتي لا تستند للقوانين.

كما دعا وزير الدفاع التركي بعض السياسيين والعسكريين اليونانيين إلى الابتعاد عن المواقف الاستفزازية بحق تركيا من أجل تحقيق غايات داخلية، مشددا على ضرورة تركيزهم (اليونانيين) على حل المسائل الخلافية عن طريق الحوار والاستفادة من الدروس التاريخية.