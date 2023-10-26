رسالة مباشرة.. بايدن يحذر خامنئي من القيام بهذه الخطوات!

قال البيت الأبيض (الخميس 26-10-2023) إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للتحذير من استهداف الجنود الأمريكيين في المنطقة، وذلك بعد تعرض قوات أمريكية للهجوم في العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية “نُقلت الرسالة مباشرة”. ولم يتطرق لتفاصيل.

جاءت تصريحات كيربي في الوقت الذي لا يزال يستشعر فيه المسؤولون الأمريكيون القلق بشأن اتساع الصراع في الشرق الأوسط بعد هجوم مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل مع تكثيف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) للمراقبة ونشرها قطعا عسكرية إضافية وأفرادا في المنطقة.

وقال البنتاغون يوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم أكثر من عشر مرات في العراق وسوريا خلال الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس بايدن أمس الأربعاء إنه حذر خامنئي من أن الولايات المتحدة سترد إذا استمر استهداف القوات الأمريكية لكنه لم يحدد كيف أوصل الرسالة.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي “تحذيري إلى آية الله هو أنه إذا واصلوا التحرك ضد تلك القوات، سنرد، وعليه أن يستعد. ليس للأمر علاقة بإسرائيل”.