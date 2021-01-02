رسالة مشوشة في توقيت خطأ … ماذا قرر البنتاغون؟

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ إن وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، قررت سحب حاملة الطائرات نيميتز من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تراجع مفاجئ عن استراتيجية مواجهة إيران.

وأضافت الصحيفة بحسب “إرم نيوز” أن ”البنتاغون أعاد حاملة الطائرات نيميتز فجأة إلى الوطن من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بناءً على اعتراضات مستشارين عسكريين بارزين، في تراجع بارز عن استراتيجية استعراض العضلات التي استمرت أسابيع، واستهدفت ردع إيران عن مهاجمة القوات الأمريكية أو الدبلوماسيين في الخليج“.

واستطردت أن ”مسؤولين أشاروا إلى أن كريستوفر ميلر، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، أمر بإعادة حاملة الطائرات، في إشارة لتخفيف التصعيد مع إيران، وتجنّب الدخول في أزمة خلال الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كانت تقارير الاستخبارات الأمريكية تتوقع عملاً انتقامياً من جانب طهران والميليشيات الموالية لها في ذكرى اغتيال قاسم سليماني“.

ونقلت عن قادة عسكريين أمريكيين بارزين قولهم إن ”ميلر رأى أن إعادة حاملة الطائرات الآن يمكن أن يُزيل ما يراه المتشددون الإيرانيون أنه استفزاز يبرر تهديداتهم ضد الأهداف العسكرية الأمريكية. في حين قال عدد من المحللين العسكريين إن إعادة نيميتز إلى الوطن يعتبر لفتة مرحب بها لتخفيف التوترات بين البلدين“.

لكن منتقدين يرون أن الرسائل المشوشة تعتبر نموذجاً آخر على افتقاد الخبرة والتضارب في صنع القرار داخل البنتاغون، منذ قرار ترامب بإقالة وزير الدفاع السابق مارك إسبر والعديد من مستشاريه البارزين في نوفمبر الماضي، وتعيين كريستوفر ميلر، مستشار البيت الأبيض السابق في مكافحة الإرهاب، والعديد من الموالين لترامب.

وقال ماتيو سبينس، المسؤول البارز السابق في سياسة الشرق الأوسط لدى البنتاغون، إن ”هذا القرار يبعث رسالة مشوشة إلى إيران، ويؤدي إلى تقليص الخيارات المتاحة أمامنا في التوقيت الخطأ. ويثير تساؤلاً مهماً حول طبيعة استراتيجية الإدارة الأمريكية“.