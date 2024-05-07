رسالة مفاجئة بمطار بن غوريون.. "مرحبًا بكم في فلسطين"!

نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن عملاء شركة اتصالات إيطالية هنأوا الإسرائيليين بوصولهم إلى مطار بن غوريون في تل أبيب عبر رسالة “مرحبًا بكم في فلسطين” ولم تصدر الشركة الإيطالية بيانًا بشأن الواقعة بعد.

في سياق متصل، نصب طلاب جامعة بولونيا الإيطالية خياماً لإعلان تضامنهم مع فلسطين، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، الأحد، أن طلبة إيطاليين انضموا للحراك الطلابي الداعم لفلسطين، والذي انطلق في جامعات أمريكية بارزة، ونصبوا حوالي 20 خيمة، في ساحة سكارافيلي، أمام مقر رئاسة الجامعة.

ورفع الطلبة الأعلام الفلسطينية، ولافتة مكتوب عليها “انتفاضة الطلاب”، موجهين نداء لبقية الجامعات الإيطالية للانضمام إلى الحراك.

وشهدت إيطاليا مؤخراً، احتجاجات طلابية في مدن مختلفة، لمطالبة جامعاتهم بوقف اتفاقيات التعاون الأكاديمي مع إسرائيل.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاماً بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك،

مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.