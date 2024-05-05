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رسالة من آباء جنود إسرائيليين تحذر من "مصيدة الموت".. ماذا قالوا؟

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 5 - مايو - 2024 11:58 صباحًا
مظاهرات في اسرائيل

مظاهرات في اسرائيل

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أرسل أكثر من 600 من آباء وأمهات الجنود الإسرائيليين، الذين كانوا على الجبهة منذ بداية حرب غزة، رسالة إلى وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، أمس السبت، يطالبون فيها الجيش بعدم شن هجوم بري على رفح جنوبي القطاع.

وحسب صحيفة “جيروسالم بوست” الإسرائيلية، فإن الرسالة وجهت أيضا إلى عضوي مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

وجاء في الرسالة: “بحسب المنشورات الإعلامية لمختلف الخبراء وبشكل عام، فإن دخول رفح لا يمكن أن يكون أقل من مصيدة موت لجنودنا”.

وتابعت: “أي شخص ذو حس سليم يفهم أنه عندما تعلنون وتحذرون منذ أشهر من دخول رفح، فإن البعض (في إشارة على ما يبدو إلى حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى في غزة) يعملون على تهيئة الأرض وإلحاق الأذى بالقوات هناك”.

واستطرد الآباء والأمهات: “للأسف، ونحن نقول ذلك بكل ما أوتينا من قوة، لم نعد نثق بكم”.

وأضافت الرسالة: “بعض الحوادث التي جرت أثناء القتال أودت بحياة جنود وأضرت بصحتهم، لم يمليها الواقع، وعلى الأقل بعض منها كانت لاعتبارات سياسية”.

هجوم “وشيك”

وتشير تأكيدات المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الإصرار على اجتياح رفح بريا.

والثلاثاء أكد نتانياهو أن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوما بريا في رفح “مع أو من دون” هدنة مع حركة حماس في غزة.

وصرح رئيس الوزراء أن “فكرة أننا سنوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة”.

إلا أن مسؤولا في حركة حماس أكد لـ”فرانس برس”، أن “اجتياح رفح لن يكون نزهة، وسيدفع الاحتلال ثمنا غاليا لأي مغامرة قد يقدم عليها، وسيمنى بالفشل”.

وتزداد الضغوط الدولية على إسرائيل للعدول عن قرارها باجتياح رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والمكتظة بأكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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