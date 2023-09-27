رسمياً.. إسرائيل تنضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليهاندرو مايوركس، الأربعاء، قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة.

وقالا في بيان “انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، والمتطلبات الصارمة التي ينطوي عليها، سيجعل بلدينا أكثر أمنا”.

وحسب موقع وزارة الأمريكية، فإن 41 دولة مدرجة ضمن هذا البرنامج الذي يسمح لمواطني هذه الدول من السفر إلى الولايات المتحدة بغرض السياحة أو العمل للإقامة لمدة 90 يوما أو أقل دون الحصول على تأشيرة.

ويتبين أنه لا يوجد أي دولة عربية موجودة على هذه اللائحة، التي معظمها هي دول أوروبية، بالإضافة إلى تايوان واليابان وكوريا الجنوبية.

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، إنها تتوقع أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع قبول تل أبيب في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح للمواطنين الإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة دون تأشيرة اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني.

والموعد النهائي، حتى تظهر إسرائيل امتثالها للشروط الأمريكية، هو 30 سبتمبر/أيلول.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن “انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة يعد إنجازا دبلوماسيا وأخبارا جيدة لجميع المواطنين الإسرائيليين”.

ولم يصدر تعليق بعد من وزارة الخارجية الأمريكية.

وللقبول في البرنامج، تشترط واشنطن على الدول معاملة جميع المسافرين الأمريكيين على قدم المساواة بغض النظر عن الجنسيات الأخرى التي ربما يحملونها.

وفي حالة إسرائيل، فهذا يعني عبورا بلا عراقيل للأمريكيين الفلسطينيين في مطاراتها وعند السفر من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واحتج بعض الفلسطينيين على انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، وأشاروا إلى ما قالوا إنها عقود من المعاملة التمييزية ضد الأمريكيين العرب والمضايقات على حدود إسرائيل.

وفي فترة تجريبية بدأت في 20 يوليو/تموز، قامت إسرائيل بتيسير وصول الفلسطينيين الأمريكيين عبر حدودها والدخول والخروج من الضفة الغربية المحتلة.

وقدر مسؤول أمريكي أن ما بين 45 ألف و60 ألف فلسطيني أمريكي يعيشون في الضفة الغربية. فيما قدم مسؤول إسرائيلي أرقاما أقل قائلا إن من بين 70 ألف و90 ألف فلسطيني أمريكي في جميع أنحاء العالم، يوجد ما بين 15 ألفا و20 ألفا يعيشون في الضفة الغربية.

ويضم برنامج الإعفاء من التأشيرة الآن 40 دولة، وكانت كرواتيا أحدث الدول بانضمامها في 2021.