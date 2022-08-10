رسمياً.. استونيا تحتج على انتهاك روسيا مجالها الجوي

قالت وزارة الخارجية الإستونية إنها استدعت اليوم الأربعاء السفير الروسي وقدمت له احتجاجا رسميا على انتهاك طائرة هليكوبتر روسية مجالها الجوي أمس الثلاثاء.

وقالت القوات المسلحة الاستونية إن المروحية، وهي من طراز “مي-8″، دخلت المجال الجوي بدون تصريح مساء أمس الثلاثاء 9 أغسطس.

واستدعت وزارة الخارجية في العاصمة تالين، السفير الروسي بسبب الحادث وقدمت له مذكرة احتجاج.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “استونيا تعتبر أن هذا حادث خطير ومؤسف للغاية وغير مقبول تماما”.

وأضاف البيان “أكدنا أن روسيا يجب أن تحترم سيادة وسلامة أراضي الدول والقانون الدولي”.

وقال الجيش الاستوني إن هذه هي ثالث مرة تنتهك روسيا فيها المجال الجوي لاستونيا في العام الجاري، بعد خمس حوادث مماثلة العام الماضي بأكمله.

ومثلما حدث في آخر مرة، تم انتهاك المجال الجوي في منطقة “كويدولا”، شمال شرق استونيا، بالقرب من الحدود مع روسيا.

وكانت استونيا قد تقدمت بشكوى عن حادثة مماثلة إلى موسكو في يونيو الماضي.