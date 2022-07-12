رسمياً.. الاتحاد الأوروبي يقبل انضمام كرواتيا لمنطقة اليورو

أقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم الثلاثاء انضمام كرواتيا لتصبح العضو رقم 20 في منطقة اليورو اعتبارا من بداية عام 2023.

وتبنى مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة ثلاثة إجراءات قانونية تمكن كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2013، من طرح العملة الأوروبية الموحدة اعتبارا من أول يناير كانون الثاني.

ومن هذه الإجراءات تحديد سعر الصرف للتحول إلى اليورو عند 7.53450 كونا لليورو. وأمام الدولة بضعة أشهر فقط لطرح اليورو.

واستقلت كرواتيا، الواقعة في جنوب شرق أوروبا، في 1991 عن يوغوسلافيا. وانضمت سلوفينيا، التي كانت كذلك من جمهوريات يوغوسلافيا، إلى منطقة اليورو عام 2007.

وفي أوائل يونيو، قررت المفوضية الأوروبية أن كرواتيا استوفت المعايير اللازمة للانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة، اعتبارا من 1 يناير 2023.

جاء ذلك في «تقرير التقارب 2022» الذي تصدره المفوضية الأوروبية الذي يقيم التقدم الذي أحرزته كل من بلغاريا والتشيك وكرواتيا وهنغاريا وبولندا ورومانيا والسويد نحو الانضمام إلى منطقة اليورو.