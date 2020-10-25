استمع لاذاعتنا

رسمياً… السودان يعلن التطبيع مع إسرائيل

منذ ساعة واحدة
السودان واسرائيل

السودان واسرائيل

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخارجية السودانية رسميا، اليوم الأحد، توصل الخرطوم وتل أبيب إلى قرار إنهاء العداء وتطبيع العلاقة وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستعمل على استعادة البلاد حصانتها السيادية.

وأفادت الخارجية في بيان، أن ”الأمم المتحدة أيضا ستعمل مع شركائها الدوليين لتخفيف إعفاء ديونه بما في ذلك إجراء مناقشات حول إعفائها وفق مبادرة الدول الفقيرة كبيرة المديونية“.

وذكر البيان أن ”الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بمساعدة السودان في ترسيخ ديمقراطيته وتحسين الأمن الغذائي واستغلال إمكاناته الاقتصادية، وكذلك في محاربة الإرهاب“.

وأكد أن ”السودان وإسرائيل سيبدآن التعامل الاقتصادي والتجاري، بتركيز أولي على الزراعة، لفائدة شعبي البلدين“.

وأشار إلى أنه ”تم الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين فى الأسابيع المقبلة للتفاوض لإبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة، وغيرها من مجالات“.

وتابع البيان، إن ”البلدين اتفقا على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام فى المنطقة“.

وأوضح أن الاجتماع الذي ضم رئيسي وزراء البلدين ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفق على شراكة الولايات المتحدة وإسرائيل مع السودان في مرحلته الجديدة والعمل على إدماجه فى المجتمع الدولي.

 

    المزيد من أخبار العالم

    العاصمة الأردنية عمان
    الأردن يعيد فتح معابره البرية الحدودية مع السعودية وإسرائيل
    الجمعيات التعاونية في الكويت تقاطع السلع الفرنسية
    الجمعيات التعاونية في الكويت تقاطع السلع الفرنسية
    مقر الأمم المتحدة - أرشيفية
    ملتقى الحوار السياسي بشأن ليبيا ينطلق الإثنين “عن بعد”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أقل عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا
    إذا كنت تعاني من هذا المرض فأنت أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا
    تعيش الخنفساء الشيطانية تحت لحاء الأشجار أو تحت الصخور
    بالفيديو: قوته خارقة ولقّب بالشيطان … معلومات صادمة عن هذا المخلوق
    روسي يحرق سيارة مرسيدس بقيمة 170 ألف دولار
    بالفيديو: يوتيوبر روسي يحرق سيارة مرسيدس بقيمة 170 ألف دولار